Equipe de Fiuk afirma que cantor está com abstinência de medicações

A assessoria publicou a situação nas redes sociais no último sábado (13) | Foto: Reprodução Internet

Brasil - Com o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), depressão e ansiedade, a equipe que assessoria do ator e cantor Fiuk resolveu expor os problemas de saúde do participante do reality show, Big Brother Brasil (BBB).



A assessoria publicou a situação nas redes sociais no último sábado (13). "

Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria. No programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele”, diz um trecho da nota.

No texto, a assessoria disse ser desrespeitosa a criação de memes, piadas ou qualquer atitude de cunho de zombaria. "A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria.", criticou.

*Com informações do IstoÉ Gente

Leia mais:

BBB21: Gil é aprovado em seleção de PhD de universidade dos EUA

BBB21: Sarah diz para Karol Conká que não conhece as músicas dela

BBB21: Caio pensa em desistir do programa após presente do anjo