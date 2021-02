Enfermeira empurra maca com paciente na Transamazônica por 2km; veja

A decisão de descer da ambulância e ir a pé foi a única forma que eles encontraram para sair do engarrafamento | Foto: Reprodução

A enfermeira Receba Fonseca decidiu empurrar a maca de um paciente, em estado grave, por quase 2 km pela Transamazônica, na última sexta-feira (12), em Itaituba, Oeste do Pará. As fotos ganharam as redes sociais nesta semana.

A paciente estava sendo transferida de uma cidade para outra, pois o seu estado de saúde havia se agravado em decorrência a covid-19. Para chegar no outro local, a ambulância precisava passar pela Transamazônica. Mas, nesse dia, caminhoneiros estavam protestando contra a qualidade da via.

No momento em que ela e o motorista da ambulância perceberam que não conseguiriam passar, eles decidiram descer e empurrar a maca até o local onde outro veículo estava aguardando para ajudar

O trajeto que dura 2 horas acabou levando 11 horas. Caminhoneiros e o motorista da ambulância fizeram gravações sobre o ocorrido

A enfermeira contou que foi desesperador. A decisão de descer da ambulância e ir a pé foi a única forma que eles encontraram para sair do engarrafamento. O quadro do paciente é estável.

*Com informações Record TV

