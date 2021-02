“Nem com fósforo e álcool Amazônia pega fogo”, declara Bolsonaro

Apesar de úmida, houve um aumento no número de queimadas na Amazônia em 2020. Os de maiores proporções não têm origem natural e são provocados pela ação do homem, ligados ao desmatamento, que busca limpar a área derrubada para tomar posse de terras públicas. | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (08) que a Amazônia não pega fogo porque é úmida. No passado, em meio a críticas ao aumento das queimadas da região, Bolsonaro já tinha feito o mesmo comentário.



Nesta segunda, em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, um homem do Pará disse ter um programa para falar a verdade sobre as ações do governo federal na Amazônia.

Bolsonaro comentou então: “A Amazônia, a bacia amazônica pega fogo? Não pega fogo. Nem se você pegar o fósforo, o álcool, é difícil pegar fogo. É úmida, não pega fogo.”

Em setembro do ano passado, em discurso na abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro já tinha dito que “nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior”.

Apesar de úmida, houve um aumento no número de queimadas na Amazônia em 2020. Os de maiores proporções não têm origem natural e são provocados pela ação do homem, ligados ao desmatamento, que busca limpar a área derrubada para tomar posse de terras públicas.

Especialistas em meio ambiente afirmam que o crescimento no número de incêndios registrado no mês de agosto do ano passado, pior mês para a Amazônia desde 2010, é resultado da ação humana e está diretamente ligado ao aumento nas taxas de desmatamento.

As informações são do GLOBO.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas