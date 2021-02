Vídeo: menina de 8 anos morre asfixiada com corda de balanço no PR

A menina foi enterrada nesta terça-feira (16) | Foto: Reprodução

Uma verdadeira tragédia aconteceu na última segunda-feira (15). Gabrielle Ancoz, de 8 anos morreu depois de se enforcar acidentalmente com a corda de um balanço enquanto brincava sozinha em Cascavel, no oeste do Paraná.

A criança chegou a ser socorrida, sofreu três paradas cardiorrespiratórias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas mais tarde. De acordo com o relato da família, a menina brincava sozinha no balanço da casa da avó quando ocorreu o acidente. Ela foi encontrada já desacordada.

Foram os próprios parentes que levaram a criança até um local onde ela pudesse receber pronto-atendimento. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi levada de helicóptero para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

A menina foi enterrada nesta terça-feira (16). Segundo laudo do IML, a causa da morte foi asfixia.

