Vídeo: cobra-rei e mulher travam 'duelo estratégico' em rodovia; veja

| Foto: Divulgação

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o duelo entre uma avantajada cobra-rei e uma mulher, que tentava capturá-la no meio de uma rodovia.

As cenas do vídeo mostram a corajosa mulher tentando capturar o grande e nada amigável réptil no meio da rodovia. Em determinado momento, é possível observar o réptil com a boca aberta, pronto para dar um bote certeiro. Entretanto, a mulher parecia concentrada e mostrava sua astúcia ao se desviar das investidas do animal.

Diversos curiosos estavam no local acompanhando e registrando o momento, mas apenas a mulher foi capaz de desafiar o réptil e, em um duelo perigoso, dominar e capturar a cobra-rei.

*Com informações da Agência Sputnik

Veja o vídeo

| Autor:

Leia mais:

'Vale da morte': galinha é jogada em cativeiro de crocodilos; veja

Cobra faminta espera 'banquete' de boca aberta em janela de cozinha