Vídeo: cobra de 2 metros é resgatada durante chuva no bairro Zumbi

Manaus - Na madrugada deste sábado(20), uma cobra foi avistada em um igarapé no bairro Zumbi, zona Leste de Manaus. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado e assim o animal foi resgatado em segurança.

O animal de 2 metros de comprimento foi avistado na rua Rui Barbosa, no bairro Zumbi, sentido igarapé. Ela foi retirada com equipamentos específicos para esse tipo de captura por profissionais do Corpo de Bombeiros e colocada em uma sacola, para ser devolvida ao seu habitar natural, a reserva Sauin Castanheira.

Veja o momento da captura:

