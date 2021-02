Bahia amplia toque de recolher após atingir 80% dos leitos de UTI

O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou neste domingo (21) que a Bahia atingiu a marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI e que irá ampliar a partir de de segunda-feira (22.fev) o toque de recolher que teve início na sexta-feira (19.fev). A medida ainda será publicada no Diário Oficial.

O toque de recolher em vigor na Bahia começou a valer na última sexta. Até então, a medida valia das 22h às 5h, em 343 cidades.



O atendimento presencial em bares e restaurantes será até 18h. O funcionamento do transporte metropolitano até 20h30. Delivery de alimentos até 23h. Medidas visam conter avanço do coronavírus. Estamos vivendo um momento extremamente grave e conto com a compreensão de todos.