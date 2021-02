Fisioterapeuta cai do 3° andar de hotel durante sonambulismo no RJ

Talyssa atua no combate à covid-19 e viajou para a cidade para aproveitar um fim de semana de folga | Foto: Reprodução

A fisioterapeuta Talyssa Oliveira Taques, de 27 anos, teve uma crise de sonambulismo e caiu do 3° andar da janela de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Talyssa atua no combate à covid-19 e viajou para a cidade para aproveitar um fim de semana de folga. De acordo com a mãe, a jovem achou que estava indo ao banheiro quando caiu do quarto onde estava.

Segundo os médicos, a síndrome pode ter sido causada pelo cansaço excessivo do trabalho. Talyssa está internada em um hospital particular e seu estado de saúde é considerado delicado.

Veja:

*Com informações do R7

Leia mais:

Chinês viraliza ao usar sapato de 150 kg para se manter em forma





Em SP, jovem escorrega e morre ao tentar tirar selfie em cachoeira