Video: Menino prende cabeça na grade e é resgatado por bombeiros

A criança foi resgatada por bombeiros. | Foto: Reprodução

A brincadeira do pequeno Bernardo Santos de Oliveira, de três anos de idade, acabou se tornando um susto para ele e para a família em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (1º).

Quando tentou passar a cabeça pela grade do portão da casa dele, que fica no bairro Novo Eldorado, Bernardo acabou ficando preso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os militares, o garotinho chorava bastante no momento em que a equipe chegou ao local.

Os militares foram conversando com a criança e expandindo a grade cuidadosamente até que ele foi retirado em segurança e saiu ileso. Logo em seguida, Bernardo foi acolhido pela família.

*Com informações do Portal da Rádio Itatiaia.

Assista:

| Autor:

Leia mais

Vídeo: Mulher tira calcinha para usar como máscara no supermercado

Sem alarde, Trump e Melania foram vacinados na Casa Branca em janeiro