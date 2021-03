Vídeo: médico é agredido por familiar após alertar sobre Covid-19

O rapaz foi agredido por um membro da prória família. | Foto: Reprodução

Um médico infectologista foi agredido após manifestar-se favorável às medidas impostas pelo Governo do Paraná para tentar frear a disseminação da Covid-19 na região.

O estado já ultrapassou a marca de 11 mil mortos pela doença. Em publicação nas redes sociais, José Eduardo Panini, de 31 anos, afirmou ter apanhado de um parente na última sexta-feira (26). A identidade do agressor não foi revelada."

Ao alertar os riscos a pessoas conhecidas, a resposta que me foi dada foram chutes e socos, enquanto um me segurava o outro me agredia", disse.

Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado e o profissional da saúde deve prestar depoimento nos próximos dias.

Assista a reportagem:

