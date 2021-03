Avião com doses de vacina contra Covid bate em jumentos na Bahia

| Foto: Divulgação

Uma aeronave da Casa Militar do Governo da Bahia, que transportava vacinas Coronavac contra a covid-19 para a região oeste do estado, bateu contra dois jumentos na manhã desta quarta-feira (3), logo após aterrizar no aeródromo de Ibotirama, cidade localizada a 683 km de Salvador. Nenhum tripulante ficou ferido.

A Secretaria da Saúde da Bahia ( Sesab) informou, por meio de nota, que as caixas com as vacinas não foram danificadas e, por conta disso, não houve interrupção na entrega das vacinas.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a hélice esquerda da aeronave ficou danificada após a colisão e o avião foi projetado para fora da pista. Segundo a Sesab, as vacinas transportadas irão abastecer as cidades de Ibotirama, Santa Maria, Barreiras e Guanambi. A secretária informou ainda que outra aeronave foi deslocada para o local para dar os suportes necessários.

A Sesab e a Polícia Militar não informaram se os jumentos foram socorridos ou se morreram no acidente. Novo lote de vacinas A Sesab anunciou que 165.600 doses de vacinas contra a covid-19 chegaram à Bahia na madrugada de hoje, produzidas pelo Instituto Butantan.

Segundo a Sesab, o estado totaliza agora 1.111.200 doses recebidas, entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar é responsável pela distribuição das vacinas para as centrais regionais no interior da Bahia.

A nova remessa será adotada para a primeira fase do plano de vacinação, que inclui idosos e trabalhadores de saúde. Ainda segundo a Sesab, a Bahia registra 470.783 vacinados contra a covid-19, sendo que, até as 15h de terça-feira (2), 124.470 também haviam recebido a segunda dose do imunizante.

*Com informações do Uol

