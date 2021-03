Casal morre esmagado por tubos de ferro em estrada

O condutor do caminhão, por sua vez, estava embriagado | Foto: (Divulgação)

Caibi - Duas pessoas morreram em um grave acidente na SC-283, em Caibi, no Oeste de Santa Catarina, na terça-feira (2).

As vítimas estavam em um carro, atingido pela carga de um caminhão. O condutor do caminhão, por sua vez, estava embriagado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão com placas de Florianópolis carregava tubos de ferro com água quando a carga se desprendeu e atingiu um Ford KA, que seguia no sentido contrário.

*Com informações do Metrópoles

Leia Mais:

Suspensão de obras da BR 319 repercute na Câmara Municipal de Manaus

STF arquiva denúncia contra Arthur Lira e políticos do PP