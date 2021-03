'Nude' por assinatura vira fonte de renda na internet; entenda

Essa rede social virou uma fonte de renda para uns e de experiências eróticas virtuais para outros | Foto: (Divulgação)

Entre os muitos efeitos colaterais da pandemia, a combinação de dois — desemprego e abstinência sexual — foi responsável pelo crescimento exponencial da plataforma digital OnlyFans, em que usuários postam “nudes” e outros conteúdos ou pagam assinaturas para acessá-los.

Com as medidas de isolamento social em todo o mundo, essa rede social virou uma fonte de renda para uns e de experiências eróticas virtuais para outros.

O OnlyFans diz ter superado, em 2020, a marca de 100 milhões de usuários, entre os que postam fotos e vídeos mediante uma mensalidade (que varia entre R$ 27 e R$ 270) e seus fãs, que assinam uma espécie de pay-per-view para observar alguém.

Criada no Reino Unido em 2016, a plataforma repassou mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) a seus criadores de conteúdo em dezembro do ano passado. Foi um aumento de 370% em relação ao mesmo mês de 2019, diz Jessica Alper, executiva de mídia do OnlyFans.

“Há mais de cem criadores de conteúdo que receberam mais de US$ 1 milhão com suas postagens”, afirmou ela ao GLOBO. A plataforma fica com 20% da arrecadação com assinaturas.

Leicy Sposito, que deixou recentemente o posto de dançarino da banda Calypso para se dedicar a filmes pornôs gays, também entrou no OnlyFans e já tem na rede sua principal fonte de renda.

"Minha experiência tem sido incrível. Tenho contato maior com meus fãs. Eles podem ver conteúdos inéditos e conversar comigo sobre minha vida" diz Sposito.

*Com informações do GLOBO

