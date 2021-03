Veterinária morre após comer peixe e ser internada com síndrome

A doença de Haff tem como principal característica dores musculares intensas | Foto: (Divulgação)

Recife- A veterinária Pryscila Andrade, de 31 anos, morreu na terça-feira (2). Ela estava internada em um hospital particular de Recife (PE) desde o último dia 16 quando passou mal após comer peixe da espécie arabaiana. A suspeita é de que ela e a irmã, Flávia Andrade, de 36 anos, tenham contraído Síndrome de Haff, conhecida como “doença da urina preta”. Flávia já havia recebido alta no último dia 24.

A doença de Haff tem como principal característica dores musculares intensas que surgem pouco tempo após a ingestão de peixe. Ela também escurece a cor da urina e, sem um atendimento médico imediato, pode levar o paciente à insuficiência renal.

De acordo com a mãe das pacientes, a empresária Betânia Andrade, as filhas foram internadas horas após almoço. Além das duas irmãs, o filho de Flávia, de 4 anos, também comeu do peixe, mas em uma quantidade menor.

Após receber alta do hospital, Flávia compartilhou nas redes sociais um vídeo explicando o que havia acontecido com ela e a irmã. Também nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Pryscila.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que no último dia 22 “foi notificada, pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Recife, de cinco casos de mialgia aguda, suspeitos para doença de Haff”.

*Com informações da ISTOÉ

Leia Mais:

Amazonas registra mais 883 casos de Coronavírus nesta quarta (3)

PM doa cestas básicas para famílias atingidas pela cheia no Amazonas

Abrigo Moacyr Alves recebe segunda etapa de vacinação contra Covid-19