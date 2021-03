Menina morta por síndrome pós-Covid não teve sintomas, diz pai

Ana Clara Macedo Santos, de 13 anos, morreu em Campinas após contrair Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica pós Covid-19 | Foto: Arquivo pessoal/Paulo Santos

O motorista Paulo César Santos, de 50 anos, morador da cidade de Campinas, relatou como a sídrome pós-covid matou sua filha Ana Clara Macedo Santos, de 13 anos. De acordo com ele, a família contraiu Covid-19 entre dezembro e janeiro, mas, na ocasião, a filha caçula, vítima da síndrome, não chegou a fazer o teste, porém mais tarde apareceu com sintomas e morreu no dia 24 de fevereiro, após falência de órgãos.



Paulo César é casado e tem três filhos. Todos os integrantes da família pegaram coronavírus entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e fizeram exames. A única exceção foi a caçula Ana, que não apresentou sintomas. A família adotou os protocolos e se recuperou, sem gravidade.

Em meados de fevereiro, no entanto, após ter cólicas, Ana foi hospitalizada e descobriu, por exame de sangue, que teve contato com o vírus. Ela morreu em 24 de fevereiro com falência em múltiplos órgãos. "Não sabíamos que existia a síndrome, ficamos sabendo pelo hospital", diz o pai.



"Não tem como a gente precisar como foi a infecção por Covid. A gente não sabe dizer da onde. Segundo as informações médicas, na data do dia 24, ela podia ter contraído sete dias antes ou até seis meses atrás. Não culpei a volta às aulas. De repente, ela foi a transmissora para nós.", explica o pai.

O que é a síndrome?

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica pós-Covid-19 é uma condição rara que pode atingir crianças e jovens de até 19 anos. Caracteriza-se por inflamações da parede dos vasos sanguíneos de órgãos como rins, articulações, sistema nervoso central e vias respiratórias.



O infectologista pediátrico e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Marcelo Otsuka, explicou que a maioria das crianças não desenvolve sintomas ao ser infectada com o vírus. Se desenvolve, acaba sendo a forma mais leve da doença.

Registros

A síndrome vem sendo registrada em uma minoria de crianças atingidas pela Covid ao longo da pandemia, mas também pode ter outras causas. Normalmente, os sintomas aparecem depois que a criança já não tem o vírus no corpo – e podem ocorrer mesmo naquelas que foram assintomáticas para a Covid-19. Estudos apontam que meninos parecem ser mais afetados, assim como crianças negras.

Dados da síndrome no Brasil

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou, de 1º de abril do ano passado até 13 de fevereiro, 736 casos e 46 mortes de crianças e adolescentes pela SIM-P associada à Covid-19.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/coronavirus