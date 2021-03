Filha revela últimas mensagem que trocou antes de mãe morrer de Covid

Nos comentários da postagem, outras pessoas relataram perdas dolorosas nas famílias por conta da covid-19 | Foto: Divulgação

"Tem que ver eu me formar. Te amo", foram as últimas mensagens que uma garota de 23 anos trocou com a mãe, antes dela ser transferida para uma vaga de UTI e morrer de Covid-19, no Rio Grande do Sul. A filha, em luto, compartilhou os prints da conversa nas redes sociais, e emocionou os internautas.

"Essa foi a última mensagem que tive da minha mãe, ela faleceu hoje por covid-19 e tinha só 42 anos, deixando três filhas, uma de 8 anos, pra trás. Ela nunca vai ver eu me formar. Usem máscara, não saiam se não for necessário, por favor", escreveu a jovem.

"Eu reconheci o corpo, escolhi o caixão, fiz velório, sepultei, e mesmo assim não parece que é real. A sensação é estar presa em um sonho", desabafou a jovem no Twitter.



A garota afirmou, em entrevista à Marie Claire, que a mãe foi internada no dia 21 e teve piora ao longo dos dias. A matriarca morreu na terça-feira (2).

Nos comentários da postagem, outras pessoas relataram perdas dolorosas nas famílias por conta da covid-19, que, pela alta taxa de contágio, faz com que pessoas tenham de sofrer isoladas dos parentes durante o tratamento - sem saber se serão curadas.

"Minha última conversa com meu irmão foi ele na UTI antes de ser intubado, eu disse que ele viria para casa depois do hospital ao invés de ir para o apartamento dele, a gente ia viver como na adolescência, ver Drake e Josh e iCarly e ele respondeu 'que gostoso Tam, que saudade'. Ele tinha 28 anos", relatou uma usuária chamada Tamires.

Outro usuário, Kayke Torres, também compartilhou o último print com a mãe, no qual dizia "você vai sair dessa, tenha fé". "Sinto muito pela sua perda. Essa foi a última mensagem que falei com minha mãe antes de ela ir para a UTI, depois de lá só foi piorando e hoje só resta saudade e um aperto no coração", escreveu Kayke.

Outro usuário, Gerhard Breda, falou sobre o pai, morto em dezembro pelo coronavírus. "Fiquei muito abalado com esse tweet, porque me lembro do meu pai, que morreu em 22/12, de covid. Também penso nas últimas palavras que trocamos. Só aumenta a minha revolta com esse governo assassino. O sangue dele, da sua mãe e de 250 mil brasileiros está na mão do presidente", escreveu Gerhard.

