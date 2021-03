Motorista bate carro milionário em poste e foge para não ser multado

O veículo foi rebocado pela PM e levado para um pátio de apreensões | Foto: Reprodução

O motorista de uma Lamborghini bateu em um poste e fugiu do local sem o carro na madrugada desta sexta-feira (5), em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, em alta velocidade, o condutor teria perdido a direção do veículo em uma reta.

O carro, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, ficou com a frente totalmente destruída. O veículo foi rebocado pela PM e levado para um pátio de apreensões. Uma outra pessoa que estava com o motorista também fugiu.

Os militares já haviam recebidos denúncias relacionadas sobre a Lamborghini transitar em alta velocidade pelas ruas. A polícia suspeita que o condutor abandonou o carro com receio de receber multas mais severas. Ele segue sendo procurado. O carro tem placa de Cuiabá, no Mato Grosso.

