Piloto perdido em mata da Amazônia há mais 30 dias reencontra família

O piloto Toninho | Foto: Reprodução

Pará – O piloto Antônio Sena, conhecido como Toninho, de 36 anos, foi encontrado com vida neste sábado (6), após passar 36 dias perdido na região de Almeirim, oeste do Pará. Ele foi resgatado após fazer contato com um grupo de coletores de castanha.

Segundo informações do G1/Pará, um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) seguiu viagem para uma área de vegetação, onde Toninho foi encontrado. O piloto desapareceu após uma decolagem no município de Alenquer no dia 28 de janeiro. O homem fez aniversário dois dias depois.

| Autor: Divulgação

Toninho apresentava escoriações e aparência magra e debilitada, de acordo com relatos do grupo de resgate e dos coletores de castanha. Familiares também acompanharam as ações em busca do homem.

Os primeiros contatos com o piloto ocorreram nesta sexta-feira (5) em uma área de densa mata em Almeirim, e ele precisou ser transportado de canoa para facilitar o resgate devido o igarapé Puxuri, onde ele foi encontrado, ser de difícil acesso.

Equipes de resgate acompanharam as ações de busca | Foto: Reprodução

Desde o dia 30 de janeiro, aniversário do piloto, a FAB e policiais civis e militares realizaram buscas pelo homem, sem sucesso. A primeira pessoa que foi informada do paradeiro dele foi a mãe, Rolene Sena, que mora em Brasília, no Distrito Federal.

“O seu filho Toninho pediu para avisar que ele está vivo”, informaram na ligação. A notícia foi repassada para os irmãos do homem, que mobilizaram as equipes de busca para o resgate do piloto.

Emoção ao reencontrar os familiares

| Autor: Divulgação

