Ladrão se arrepende de roubo e compra televisão parcelada para vítima

A vítima do furto foi acionada pela polícia e buscou a nova aquisição, avaliada em R$ 2 mil | Foto: Divulgação

Campo Grande (MS) - Na última sexta-feira (5), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, autoridades do 6° Distrito de Polícia foram surpreendidos com uma ação inusitada. Um homem, indiciado três vezes por ter roubado casas, se arrependeu dos crimes e resolveu comprar uma nova televisão para a vítima.

Segundo informações, a televisão anterior apresentava falhas, então o suspeito decidiu comprar uma nova e parcelar em 10x e devolver na delegacia. A vítima do furto foi acionada pela polícia e buscou a nova aquisição, avaliada em R$ 2 mil.

Uma semana antes, agentes haviam resgatado dois televisores, um micro-ondas e um notebook. Os outros roubos aconteceram no mês de fevereiro, nos bairros Ramez Tebet e Nova Lima.

* Com informações da IstoÉ

Leia mais

Motorista bate carro milionário em poste e foge para não ser multado

Piloto perdido em mata da Amazônia há mais 30 dias reencontra família