Homem pede dinheiro em ônibus com ameaça de soltar rato; veja vídeo

O vídeo viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução

Um homem usou um rato para tentar pedir dinheiro em um ônibus em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas imagens gravadas por um dos passageiros, o suspeito aparece com o animal dentro de uma gaiola. Ele afirma que vai soltá-lo caso ninguém contribua com pelo menos R$ 50 para ele comprar bebida alcoólica.

“Eu pedi R$ 50. Vou abaixar o preço! Quem não me der R$5, vou soltar o meu amiguinho.”, diz ele na filmagem.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Diversos internautas acharam graça da situação e chamaram a atenção para a criatividade do homem. A empresa que administra o serviço na cidade ainda não se manifestou sobre o caso.

Veja o vídeo:

