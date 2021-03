Aeronáutica abre inscrições para concurso com 131 vagas

Ao todo, são 131 vagas para oficiais em diversas especialidades de ensino superior | Foto: (Divulgação)

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou na terça-feira (9) novos editais de concurso público para ingresso em 2022. Ao todo, são 131 vagas para oficiais em diversas especialidades de ensino superior.

Interessados em participar da seleção podem se inscrever no site www.fab.mil.br/exameadmissao até o dia 22 de março de 2021. A formalização da candidatura exige o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 130 até o dia 24 de março.

Do quantitativo total, são oferecidas 20 vagas para a área de Engenharia (EA EAOEAR), distribuídas nas seguintes modalidades: Civil (3), da Computação (4), Eletrônica (3), Elétrica (3), Metalúrgica (1), Mecânica (3), Química (2) e de Telecomunicações (1).

Oportunidades para a Saúde

No caso da área de apoio (IE EAOAP), a oferta é de 13 oportunidades para Enfermagem (1), Fisioterapia (1), Pedagogia (2), Psicologia (1) e Serviços Jurídicos (3), Administração (2), Análise de Sistemas (1), Biblioteconomia (1) e Ciências Contábeis (1).

São disponibilizadas ainda 80 chances para médicos nas seguintes áreas: Cancerologia Clínica (1), Cardiologia (5), Cirurgia Geral (1) e Clínica médica (18) e Anestesiologia (7). Há ainda vagas para Endocrinologia (2), Gastroenterologia (3), Geriatria (1), ginecologia e Obstetrícia (3), Hematologia (1) e Medicina Intensiva (4) e Cirurgia Torácica (1).

Outras oportunidades disponíveis incluem cargos no setores de Oftalmologia (5), Otorrinolaringologia (3), Pediatria (2), Psiquiatria (5), Radiologia (4) e Urologia (1), Medicina da Família e Comunidade (11), Neurologia (1) e Nefrologia (1).

Em relação ao setor da saúde, há chances para profissionais de Radiologia Odontológica e Imaginologia (2), Prótese Dentária (1), Dentística (5), Endodontia (1) e Periodontia (2). Além de sete vagas para farmacêuticos, nas especialidades de: Farmacêutica Bioquímica ou Análises Clínicas (2), Farmácia Hospitalar (4) e Farmácia Industrial (1).

Etapas do concurso oficiais da Aeronática

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea, além de membros de famílias de baixa renda poderão solicitar isenção do pagamento. O pedido deve ser realizado até o dia 12 de março.

Ao todo, os candidatos serão avaliados em 9 etapas, a saber: Provas Escritas; Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP); Parecer da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para candidatos militares da Aeronáutica; Inspeção de Saúde (INSPSAU); Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Prova Prático-Oral (PPO) — apenas para médicos; Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e Validação Documental.

