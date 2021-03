Ex-Ken Humano diz que já recebeu proposta de R$ 117 mil por virgindade

Jessica também lembrou que, antes da cirurgia, evitava relacionamentos homossexuais | Foto: (Divulgação)

A influencer Jessica Alves, que ganhou fama sob a alcunha de Ken Humano, contou que recebeu uma proposta para vender sua virgindade por 15 mil euros, equivalente a R$ 117 mil. A modelo passou pela cirurgia de redesignação de sexo recentemente.

"Muitos homens têm me enviado mensagens e não tenho sabido como lidar. Alguns deles inclusive me ofereceram dinheiro pela minha virgindade. Um deles me ofereceu £15 mil! Eu jamais venderia o meu corpo, estou em busca de um amor e não de dinheiro", disse a influencer.

Jessica também lembrou que, antes da cirurgia, evitava relacionamentos homossexuais por se identificar como mulher.

"Nunca me relacionei com homens gays porque o meu cérebro sempre foi feminino. Lembro que quando estava crescendo eu costumava colocar as roupas da minha mãe e dançava pela casa e esses eram os momentos em que eu era feliz".

A modelo afirmou estar ansiosa para perder a virgindade, porém, a falta de demanda é um problema. "O ponto é que não tenho ninguém no meu radar ainda. Quero que esse dia seja mágico e especial, então caso precise esperar um pouco mais, vou esperar, até que apareça o homem certo para mim".

*Com informações do IG

