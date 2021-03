Itamaraty anuncia terceiro voo para trazer brasileiros de Portugal

O Ministério das Relações Exteriores fechou um novo acordo com o governo de Portugal para permitir um terceiro voo comercial extraordinário que vai repatriar brasileiros retidos no país europeu. A viagem ocorrerá no dia 15, no trecho Lisboa-São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos).

De acordo com o Itamaraty, 519 brasileiros foram repatriados de Portugal em voos que ocorreram nos dias 26 de fevereiro e 10 de março. Assim como nas viagens anteriores, a operação da próxima semana é privada. Os interessados devem tratar diretamente com a TAP, companhia aérea que fará o voo, sobre a marcação de passagem ou eventual reaproveitamento de bilhetes aéreos já adquiridos.

"Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto [de Lisboa] os passageiros com bilhetes confirmados pela TAP", informou o Itamaraty.

Ainda segundo a pasta, a embaixada do Brasil em Lisboa e os consulados-gerais em Porto e Faro poderão prestar assistência aos brasileiros que desejarem retornar.

*Com informações da Agência Brasil