Diretor da OMS pede 'seriedade' do Brasil na gestão da pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse nesta sexta-feira (5/3) que a situação no Brasil no âmbito da pandemia da covid-19 é muito preocupante. "Acho que o Brasil precisa levar isso muito a sério", pontuou.



Tedros ressaltou que, enquanto em muitos países observou-se uma redução de casos nas últimas seis semanas, no Brasil a tendência foi de aumento. Nas últimas semanas, o país tem vivenciado um aumento de casos e de óbitos pela Covid-19, batendo o recorde de mortes nesta semana.

Conforme o diretor, a adoção de medidas públicas de saúde em todo o país, de forma agressiva, seria crucial. "Sem fazer nada para impactar na transmissão ou suprimir o vírus, não acho que, no Brasil, nós conseguiremos uma queda. Quero enfatizar isso, a situação é muito séria e estamos muito preocupados. E as medidas públicas que o Brasil adotar precisam ser muito agressivas, enquanto distribui vacinas”, afirmou.

América Latina

A situação no Brasil, nós dizemos que estamos preocupados, mas a preocupação não é apenas com o Brasil. Os vizinhos do Brasil, quase toda América Latina. Muitos países. Isso significa que, se o Brasil não for sério, vai continuar afetando todos os vizinhos, e além. Então, isso não é apenas sobre o Brasil, mas também sobre toda a América Latina e além", disse.

Variantes

Uma das principais preocupações da organização em relação ao Brasil é o surgimento de novas variantes mais transmissíveis. “As medidas de saúde pública, comportamentais, põem fim a essas cepas e variantes. Agora não é momento pro Brasil e nem ninguém abaixar a guarda”, disse o diretor diretor-executivo do Programa de Emergências em Saúde, Mike Ryan, em resposta a uma pergunta do Correio.

Amazonas

A variante que surgiu no Amazonas, alvo de preocupação da OMS, tem mutações que dão ao novo coronavírus vantagens na transmissão, conforme pontuou. “Nós estamos preocupados sobre a P.1., ela tem mutações específicas que dão ao vírus vantagens, particularmente na transmissão. Não há dúvida de que ela adicionou à complexidade da situação que o Brasil vive”, afirmou Ryan.

O diretor falou sobre o avanço na doença em várias partes do Brasil, de Norte a Sul. Ele explicou que o Brasil, em especial Amazonas, é uma área com intensos surtos. "Não há dúvida de que uma proporção dos casos que estão ocorrendo agora são reinfecções", ressaltou.

A líder técnica de resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, também disse que dentre as três variantes que estão sendo rastreadas pela OMS, está a amazonense que, conforme ressaltou, é associada ao aumento de transmissibilidade.



“Se você tem aumento de transmissibilidade, você terá aumento de casos, e aumento de pacientes que vão precisar de hospitalizações, e aumento naqueles que desenvolvem casos graves. Isso pode ter impacto no sistema de saúde, o que pode ocasionar no aumento de mortes. infelizmente, vimos isso em outros países também”, afirmou.

