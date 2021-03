Vídeo impressiona: motorista morre carbonizado após explosão

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas | Foto: Divulgação

Brasil - Uma explosão de um caminhão termina em morte na BR-386, sobre a ponte do Arroio Boa Vista, em Estrela, no Rio Grande do Sul. O estouro aconteceu após um caminhão, que transportava combustível, perder o controle e chocar com estrutura da ponte no último sábado (13), por volta da 11h45, no horário de Brasília.



O motorista Anderson Barbosa, 36, morreu na hora, carbonizado. Além de motorista na empresa que trabalhava há quatro anos, Barbosa já tinha atuado como radialista em diversas rádios do estado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Ele deixa esposa, filha e uma enteada.

Confira o momento da explosão:

