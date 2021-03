PC prende 60 pessoas que faziam sexo em festa clandestina de swing

Em função dos decretos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) | Foto: (Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encerrou uma festa clandestina de swing, na tarde de domingo (14), em Samambaia.

Aproximadamente 60 pessoas, algumas fazendo sexo, foram alvo da Operação Afrodite.

Em função dos decretos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para frear a pandemia do novo coronavírus, não são permitidas festas com aglomeração, uma vez que há lockdown parcial e toque de recolher em vigor.

*Com informações do Metrópoles

