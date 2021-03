Criança é flagrada deitada em parapeito de prédio; veja vídeo

A criança estava deitada e uma mulher apenas observa | Foto: Reprodução

Uma criança foi flagrada por vizinhos deitada no parapeito de uma sacada de um prédio no Ceará. Pela filmagem, não é possível identificar o andar do imóvel, mas o local é bastante alto.

Nas imagens, a pequena aparece acompanhada por uma mulher, que a observa. Na sequência, um homem aparece no vídeo e pega a menor no colo.

Eulógio Neto, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, afirmou estar "revoltado ao ver as filmagens" pois a vida da criança estava em risco.

Veja o vídeo chocante:

