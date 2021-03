Cadeirante tem benefício cortado e ameaça explodir agência em SP

| Foto: Reprodução RECORD TV

Um homem, que é cadeirante e teve seu benefício cortado ameaçou explodir agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com artefatos explosivos presos ao corpo, em São Caetano do Sul, região do ABC paulista, nesta terça-feira (16). Após negociações com policiais, ele se rendeu.

A Polícia Militar e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para a ocorrência de ameaça de bomba na avenida Goiás, 260, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, por volta das 11h30. O acionamento, segundo a PM, foi feito pelo vigilante do local, que disse que um homem, com dinamites amarradas ao corpo, invadiu uma agência do INSS.

De acordo com a polícia, se for confirmada a veracidade dos artefatos, eles possuem capacidade para explodir um quarteirão inteiro. A ocorrência segue em atendimento e o local foi isolado.

O homem, de acordo com a PM, disse que teve o seu benefício cortado. Ele pediu a presença da imprensa no local. Mas, após negociar com os policiais, se rendeu e agora será conduzido a um hospital da região.

