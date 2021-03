Modelo gasta R$ 39 mil em cirurgia para reduzir 3 cm de testa

Apesar da crítica que recebeu, Camilla afirma que agora está mais feliz | Foto: (Divulgação)

A modelo Camilla Coleman Brooks, de 26 anos, gastou US$ 6.958 (cerca de R$ 39 mil) em uma cirurgia plástica para reduzir três centímetros de testa em fevereiro. De acordo com a jovem, o tamanho da testa (8,5 centímetros) a incomodava desde a adolescência. As informações são do portal Times Now Digital.

A jovem, que mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, viajou para Ohio para realizar a operação. Antes, Camilla conta que usava franjas e chapéus para disfarçar o “defeito”. “Eu costumava olhar para o espelho e tudo que eu conseguia ver era uma testa enorme”, afirmou.

Apesar da crítica que recebeu, Camilla afirma que agora está mais feliz. “Adoro a forma como estou agora”, afirmou a jovem.

*Com informações da ISTOÉ

