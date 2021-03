Fisiculturista perde quase 30 kg após ficar 62 dias na UTI com Covid

O jovem ficou intubado por seis dias. | Foto: Reprodução

CURITIBA - O fisiculturista Kaique Barbanti, de 27 anos, perdeu 30 quilos durante os 62 dias que ficou internado na UTI por causa da Covid-19. Barbanti pesava normalmente cerca de 80 quilos. Saudável e sem comorbidades, o jovem de Curitiba (PR) conta que a doença se agravou cerca de 13 dias após o início dos sintomas. As informações são do G1.

“A doença foi bem traiçoeira. Comecei tendo sintomas moderados, perda de apetite, enjoo, vômito, dor de cabeça, no corpo. No 13º dia, quando eu achei que estava livre da doença, acordei com 87% de saturação. No hospital, colocaram fita vermelha no meu braço e puxaram para dentro. Só estando lá para sentir o medo de morrer sozinho, sem conseguir nem ao menos me despedir”, disse ao G1.

De acordo com Kaique, o quadro de saúde foi se agravando cada vez mais. Ficou entubado por seis dias, permaneceu por oito dias na UTI, recebeu alta da UTI e, um dia antes da alta para ir para casa, sofreu uma tromboembolia pulmonar.

Em seguida, o jovem passou 23 dias na máquina ECMO, que é capaz de funcionar como um pulmão e um coração artificiais para o paciente. “Me colocaram na ECMO, que é quase uma sentença de morte, e venci. Fui o segundo paciente da história do Hospital Marcelino Champagnat que conseguiu sobreviver após essa máquina. Aí foi começando o milagre”, afirmou o fisiculturista ao G1.

Após sair do hospital, já sem risco de morrer, Kaique teve que reaprender a fazer as atividades mais básicas, como falar, mastigar, engolir e andar. No último dia 11, seis meses após a alta, ele fez uma postagem relatando toda a dificuldade de passar pela doença. O fisiculturista também fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa.

Leia mais

Especialistas alertam para as complicações renais causadas pela Covid

Brasil mantém média de mil mortes por dia por Covid-19