Mulher flagra marido saindo de motel com amante e gera barraco; veja

Uma traição terminou em pancadaria, após a mulher flagrar o companheiro saindo de um motel e partiu para cima da amante. Enquanto as duas mulheres se agrediam, o homem fugiu de bicicleta.

O caso aconteceu em São Vicente, litoral de São Paulo, e foi filmado por testemunhas que acompanhavam a mulher traída, provavelmente preparadas para o flagrante.

A amante foi jogada ao chão, enquanto a outra a agredia com tapas e puxões de cabelo. No vídeo, a mulher alvo dos tapas usava máscara, enquanto as outras estavam sem a proteção contra a Covid-19.

