Vídeo: homem nu sobe em estátua e exige vacina contra Covid-19

A cena viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução

Um homem nu, ainda não identificado, subiu na estátua em homenagem ao General Osório, na praça XV, no centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17) e exigiu que fosse vacinado contra a Covid-19.

Com um megafone na mão, o rapaz afirmava "Só vou descer do monumento após ser vacinado contra a Covid-19". As imagens viralizaram nas redes sociais.

A polícia foi acionada, o homem levado à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado, e vai responder por ato obsceno.

Veja o vídeo:

Leia mais:





