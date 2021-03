Noivos casam em ônibus: ‘Único lugar que pode aglomerar’; veja vídeo

Por causa do decreto estadual realizações de eventos públicos e privados, por exemplo, cerimônia de casamento está proibida nos 75 municípios sergipanos | Foto: Reprodução

Um casamento nada comum aconteceu nesta quinta-feira (17). Os noivos fizeram a cerimônia dentro de um ônibus do transporte coletivo em Aracaju. O fato chamou atenção das pessoas.

Além do casamento, empresários do setor de eventos que estavam protestando contra as medidas restritivas decretadas pelo Governo de Sergipe. Segundo os participantes, este era o único lugar onde nõa há fiscalização por aglomerações.

Por causa do decreto estadual realizações de eventos públicos e privados, por exemplo, cerimônia de casamento está proibida nos 75 municípios sergipanos. A medida visa conter o avanço do novo coronavírus (covid-19), que já matou mais 3 mil sergipanos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução

Leia mais:

Região Norte é a mais otimista após um ano de pandemia, diz pesquisa