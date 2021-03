Após perderem o pai, trigêmeos perdem a mãe para a Covid

Em setembro do ano passado, o pai das crianças, Renato Santos, morreu em um acidente automobilístico | Foto: (Divulgação)

A mãe de trigêmeos Ana Paula Faria, de 36 anos, morreu na última segunda-feira (15), na cidade de Parisi (SP), após complicações da covid-19. De acordo com familiares, ela foi internada na sexta-feira (12) e seu caso evoluiu rapidamente. No dia seguinte, ela foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga (SP), que é referência covid-19 na região, mas não resistiu. As informações são do Uol.

Dois dias antes, a irmã de Ana Paula também morreu da doença. A mãe dos trigêmeos sequer soube da morte da irmã.

Ana Paula ficou conhecida após ser personagem de uma matéria para um programa de TV da apresentadora Ana Hickmann, por conta da gravidez dos três filhos. Os trigêmeos hoje têm cinco anos e estão sob os cuidados do avô.

Em setembro do ano passado, o pai das crianças, Renato Santos, morreu em um acidente automobilístico. A última postagem de Ana Paula em seu perfil no Facebook foi uma homenagem ao marido.

“5 meses sem você, a saudade aperta, o peito dói, as lágrimas rolam e não tem nada que se possa fazer. Nada, nada, nada preenche esse vazio que você me deixou e eu estou aqui procurando uma forma pra seguir em frente. Você me deixou três motivos para isso”, escreveu ela.

*Com informações do Extra

