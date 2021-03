Assista: aparição de 'criança fantasma' assusta internautas

Menina some entre o canavial | Foto: Reprodução

Um vídeo em que um suposto fantasma de uma menina aparece em uma estrada de terra, entre canaviais, viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Nas imagens, um motorista está andando em um carro pela plantação, quando avista uma criança vestida com uma roupa branca, com um urso na mão, andando sozinha. O homem chega a chamar pela garota, mas logo ela entra na mata e desaparece.

Alguns internautas afirmaram que o vídeo foi gravado na em Goioerê, região Noroeste do estado do Paraná, enquanto outros dizem ser no interior de São Paulo, entre as cidades de Frutal e Cândido Mota. Ninguém sabe ao certo se o vídeo possui alguma montagem, o que se pode afirmar é que o vídeo é assustador.

Confira:

