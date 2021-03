Vídeo: jovem quase é atropelada duas vezes durante jornal ao vivo

A ciclista teve um leve choque com um caminhão | Foto: Divulgação

Uma jovem ciclista quase foi atropelada duas vezes ao passar por uma estrada perigosa, na cidade de Cascavel, no Paraná. As cenas, que foram gravadas pelo jornal "Meio Dia Paraná", da afiliada da Globo , viralizaram na internet.

Na entrada ao vivo, o repórter Cicero Bittencourt anunciava o fechamento da travessia do Carelli, na BR-277. Segundo o jornalista, a medida foi tomada para evitar acidentes.

Nas imagens do repórter, uma ciclista tenta atravessar a via perigosa. No entanto, leva um susto ao ser surpreendida por uma moto em alta velocidade. Logo em seguida, tentando retomar o equilíbrio na bike, ela tem um leve choque com um caminhão, que acaba por destruir a roda da bicicleta.

Assista ao vídeo: