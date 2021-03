Professor da UFG debocha ao falar de mortos pela Covid; veja vídeo

José Ricardo Sabino é investigado pela instituição por ter minimizado a pandemia | Foto: Reprodução

Goiás - Um professor doutor da Universidade Federal de Goiás (UFG) se envolveu em uma polêmica após dar gargalhadas ao falar das pessoas mortas pela Covid-19. O vídeo circula nas redes sociais.

José Ricardo Sabino é investigado pela instituição por ter minimizado a pandemia, que já fez mais de 311 mil vítimas no país.

“Você vai me chamar de genocida, mas as pessoas morrem, sabe? As pessoas morriam antes da pandemia. Há indícios de que as pessoas morriam antes. Há indícios de que não havia UTI antes da pandemia”, afirmou, após iniciar uma sequência de gargalhadas.

Pedido de desculpa

O vídeo tem pouco mais de três minutos. Em nota, Sabino pediu desculpas, após repercussão negativa das declarações, que são analisadas pelo Conselho Universitário (Consuni), órgão máximo de deliberação dentro da universidade.

A depender da conclusão do caso, ele poderá ser até expulso da instituição.

Mais adiante no vídeo, o professor segue contrariando a ciência e diz acreditar, por simples dedução pessoal, que o uso simultâneo de mais de uma máscara de proteção facial não tem eficácia contra o coronavírus.

“Eu acredito, na minha opinião, não li em lugar nenhum, mas eu coleto as informações como elas estão expostas. Estão dizendo que agora tem que usar duas máscaras, quatro máscaras, mas, se uma não funciona, por que duas vão funcionar, por que quatro vão funcionar? Então, não é a máscara”, disse.

