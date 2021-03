Idosa canta para profissionais de saúde após receber alta; veja vídeo

Senhora emocionou toda a equipe que lhe atendeu no hospital | Foto: Divulgação

Foi entonando uma das canções mais conhecidas de Roberto Carlos, que a idosa Cícera Augustinho da Silva, ganhou o coração de todo mundo, na última quinta-feira (25): “Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer...”

Aos 72 anos, ela ficou nove dias internada no Hospital Regional do Cariri-HRC, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela tratava complicações relacionadas à Covid-19 e, ao receber a notícia de que iria para casa, quis homenagear a equipe que a atendeu durante todo esse período.

Presente

Cícera cantou diretamente para o fisioterapeuta Arthur Rafael Augustim, do HRC. Visivelmente emocionada, ela se declara à equipe técnica: “Eu gosto muito de vocês, me tratam muito bem, com muita paciência. Que São Francisco abençoe vocês.”

Arthur também se emocionou e retribuiu o carinho. “A senhora é uma guerreira e nossa maior felicidade é ver a senhora com saúde”, afirmou.

Após a canção, ele acompanhou Cícera em um momento de oração. A idosa ainda fez questão de dançar forró com o médico após a sua liberação definitiva.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

*Com informações do Só Notícia Boa

