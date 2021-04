Cidade no RS 'afronta' Rio de Janeiro e constrói maior Cristo do País

O Cristo Redentor foi por décadas o símbolo do Rio de Janeiro (RJ), a cidade maravilhosa brasileira. No entanto, este império parece estar prestes a acabar. A cidade de Encantado, no Vale do Taquari (Rio Grande do Sul), está construindo um cristo com 43 metros de altura, maior em cinco metros que a estátua carioca. O monumento será o maior de Jesus em toda a América Latina.

Iniciada em 2019, a obra tem previsão para ser finalizada ainda esse ano. Na última terça (6), os braços e o rosto foram acrescentados à estrutura. No total, o investimento deve alcançar cerca de R$ 2 milhões e está sendo bancado pela comunidade e empresas da região.

"Vai subir até os 34 metros, que vai ser a altura do coração. Ali vai ter uma abertura de vidro onde as pessoas poderão filmar e fotografar o vale", contou Artur Lopes de Souza, supervisor geral da obra, ao G1.

O novo Cristo está localizado em um morro e dá vista para o Vale do Taquari. Por este motivo, os responsáveis pela obra acreditam que a estátua irá impulsionar a economia e o turismo local.

A título de curiosidade, a maior estátua de Cristo no mundo está localizada em Victoria, no México. A estrutura de 77 metros ganhou o nome de 'Cristo da Paz' e, em seus arredores, conta com teleférico, anfiteatro, hotel e locais comerciais.

