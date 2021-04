Caso Henry: Jairinho e mãe de menino dão entrada em presídios no Rio

O vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, deram entrada em presídios no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (8). A informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que relata que Monique foi encaminhada ao Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, enquanto Jairo foi para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó.

"Devido à pandemia, ambos cumprirão isolamento social inicial de 14 dias, como acontece com todos que ingressam no sistema prisional", informa a Seap.

O casal foi preso na manhã de hoje na casa de uma tia do parlamentar em Bangu, na zona oeste do Rio, em investigação pela morte do menino Henry Borel, ocorrida no dia 8 de março. Segundo investigadores, o pedido de prisão aconteceu pelo casal atrapalhar investigações e ameaçar testemunhas. O delegado Henrique Damasceno, que está à frente do caso, disse que a prisão só foi efetuada porque a polícia estava vigiando a dupla, que saiu do local onde eles estavam anteriormente e se dirigiram para a casa da tia de Jairinho.

"Se não fosse essa vigilância implementada, nós não teríamos localizado eles hoje e efetuado a prisão. Isso já demonstra de certa forma uma intenção de não estar disponível a serem encontrados", ponderou o delegado. A Polícia Civil do Rio informou que ambos responderão por "homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura" pela morte da criança de 4 anos, ocorrida no dia 8 de março.

O partido ao qual Jairinho era filiado, o Solidariedade, pediu a expulsão sumária do vereador e ele foi afastado do Conselho de Ética da Câmara do Rio.

*Com informações do UOL