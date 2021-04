Reclamação após orgia em casa alugada em app viraliza; ouça o áudio

| Foto: Divulgação

O áudio de uma conversa entre a dona de um imóvel e um locatário, que circulou em grupos de WhatsApp, ganhou destaque no Twitter na noite de terça-feira (13). O caso aconteceu em São Paulo e virou notícia em todo o País.

Nele, a proprietária da casa, alugada por meio de uma plataforma de reserva e aluguel de acomodações, reclama que o usuário teria usado o espaço para promover uma orgia, flagrada pelo sistema de vigilância eletrônica do imóvel sobre o qual os envolvidos não tinham conhecimento.



Na conversa, a dona da casa, visivelmente irritada, toma satisfações com o contratante do serviço.

“Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá pra t *****. Você tem que perguntar pro anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá pra t ***** os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai, você tem que perguntar isso. [...] E de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba. Que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb. Porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso”, protesta.

Eu neste momento rindo horrores das regras do Airbnb que o Felipe feriu KKKKKKKK escutem isso pic.twitter.com/OHjfaWyZxu — ARTH (@anthunesarth) April 14, 2021





O locatário, identificado como Felipe, foi localizado e concordou em falar com um portal de notícias de São Paulo. Segundo ele, o imóvel (uma casa) foi alugado para um aniversário entre amigos.

Acontece que os participantes beberam além da conta e as "coisas fugiram um pouco do controle". "Não foi nada demais, não foi esse exagero todo, eu não sabia o que podia ou não ser feito dentro da casa", contou, revelando que ninguém sabia da existência das câmeras. "Bebendo, a gente não escapou", revela.

Direito de resposta do Felipe pic.twitter.com/aNypiwgl3s — André 🇳🇬 (@colombarasep) April 14, 2021





O fato é que a festa de Felipe deu o que falar no Twitter. Além do áudio ter viralizado, muitos usuários se divertiram com a história. "Faz 5 minutos que não paro de rir do Felipe do AirBnb", escreveu um usuário. "Queria estar quebrando com as regras do Airbnb igual o Felipe", disse outro. “Hoje eu queria ser amigo do Felipe do Airbnb e que ele me convidasse para próxima vez”.

| Foto: Divulgação

*Com informações do portal Confirma Notícia

Leia Mais:

Blogueira pode ter feito mais de 100 vítimas com produtos falsificados

Homem aciona Justiça após ter testículo explodido por policiais; veja

Mulher coloca unha postiça em cachorro e caso viraliza; veja