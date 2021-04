Três capitais suspendem aplicação da 1ª dose de vacina contra Covid-19

Em fevereiro, o número de capitais afetadas pela falta de doses atingiu oito, com restrições ou sua suspensão | Foto: Giuliano Gomes

Três das 27 capitais brasileiras paralisaram a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (14) por falta de doses. São elas: João Pessoa, Rio Branco e Salvador.

Já Curitiba suspendeu a aplicação da 1ª dose para pessoas com 66 anos ou mais, que havia começado nessa terça-feira (13). Outros grupos que já vinham recebendo a primeira dose devem continuar sendo imunizados.

E em Natal faltam doses da CoronaVac, uma das duas vacinas disponíveis no Brasil. A cidade continua fazendo aplicações com a vacina de Oxford.

Em 9 de abril, ocorreu paralisação em duas capitais, quando Curitiba e Goiânia alegaram falta de imunizantes. No mesmo dia, Brasília, Fortaleza e Macapá, com vacinação parada até então, normalizaram o serviço.

Em fevereiro, o número de capitais afetadas pela falta de doses atingiu oito, com restrições ou sua suspensão.

Escassez

O Ministério da Saúde informou, em nota, trabalhar "incansavelmente para ampliar a vacinação em todo país, mas a escassez de vacinas é uma realidade mundial. Mesmo assim, com as doses já confirmadas para chegarem neste mês, o Ministério prevê que 1 milhão de brasileiros sejam vacinados diariamente".

O órgão disse ainda que “os números previstos mensalmente são estimados de acordo com as previsões contratuais. No entanto, existem variáveis que não dependem do Ministério, como a aprovação de vacinas pela Anvisa, a velocidade de produção dos fabricantes e a importação de vacinas e insumos para a sua produção".





