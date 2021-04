Luna e Silva assume presidência da Petrobrás nesta sexta-feira

Luna e Silva optou por "preservar" nomes internos como forma de fazer uma transição suave na empresa | Foto: Alan Santos/PR

O general Joaquim Silva e Luna, que será eleito nesta sexta-feira presidente da Petrobras em reunião do Conselho de Administração, vai nomear quatro funcionários de carreira da estatal para compor a nova diretoria da companhia.



Segundo duas fontes, o general optou por "preservar" nomes internos como forma de fazer uma transição suave na empresa, sem trazer pessoas de fora para os cargos de diretores das áreas de "Exploração e Produção", "Desenvolvimento da Produção", "Comercialização e Logística" e "Finanças e Relacionamento com Investidores.

Os diretores dessas áreas colocaram o cargo à disposição em meio ao processo de demissão de Roberto Castello Branco, que foi destituído do cargo de presidente da estatal na última segunda-feira em assembleia de acionistas.

O Comitê de Pessoas já examinou os nomes e já deu recomendação positiva. Os quatro novos diretores "vieram de dentro da empresa segundo programas internos do plano de sucessão do RH".

Os outros diretores atuais continuam nos cargos: Nicolás Simone (Transformação Digital e Inovação), Rodrigo Costa Lima e Silva (Refino e gás natural); e Roberto Ardenghy (Relacionamento Institucional e Sustentabilidade).

Em março, o Conselho aprovou ainda Salvador Dahan para o cargo de diretor de Governança e Conformidade.

Com a nomeação aos cargos aprovadas pelo Conselho, Silva e Luna deve tomar posse já na sexta-feira em cerimônia interna na sede da empresa, no Centro do Rio de Janeiro, de onde já vem trabalhado presencialmente. Segundo fontes, Silva e Luna vai encerrar o regime de home office para a diretoria em maio.

A diretoria vai reavaliar o futuro do home office em maio para os cerca de 20 mil funcionários. A estratégia é dividir todos os funcionários da estatal em diferentes grupos, como foi feito em Itaipu.

Assim, os colaboradores passariam a ser divididos, por exemplo, por faixa etária, com e sem comorbidades, com filhos em escola, entre outros critérios.





