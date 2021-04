Antes de acidente jovem filma painel e diz: ‘A gente vai morrer'; veja

As imagens mostram o carro em que estava em clima de festa | Foto: Reprodução

Um grave acidente que matou Emmily Miranda, Gabriel Gonçalves, de 19 anos, e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17, e deixou feridos mais dois passageiros, aconteceu após uma premonição de Emilly. Ela filmou o painel de velocidade do carro e afirmou: "A gente vai morrer".

As imagens mostram o carro em que estava em clima de festa. A batida entre o veículo e uma moto ocorreu na Região Oceânica de Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite da última quinta-feira (8), quando o grupo voltava de um restaurante.

Nas imagens, o painel do carro mostra que o carro ultrapassa os 100km/h, enquanto os jovens dançam e escutam música em som alto.

Por volta das 23h30, os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas do capotamento. O motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 20 anos, e um dos quatro passageiros, Raphael Guerreiro, de 18 anos, foram os únicos sobreviventes. Emmily e Roberta morreram no local, após serem arremessados para fora do veículo.

Leonardo foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na zona norte de Niterói, em estado grave e pode responder por triplo homicídio culposo — quando não há intenção de matar. Já Raphael apresentou apenas ferimentos leves, mas também foi encaminhado ao hospital.

