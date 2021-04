Ministério da Saúde recomenda que mulheres adiem gravidez na pademia

De acordo com secretário de Atenção Primária 'a Saúde do MS, nova variante tem ação mais agressiva nas gestantes | Foto: Divulgação/Fiocruz

O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, disse que a variante do coronavírus no Brasil tem se mostrado mais agressiva em grávidas. A pasta recomenda postergar a gravidez nesse período crítico da pandemia.

“Estudo nacional e internacionalmente não temos, mas a visão clínica de especialistas mostra que a variante nova tem ação mais agressiva nas grávidas. Antes [gravidade] estava ligada ao final da gravidez, mas agora vê uma evolução mais grave no segundo trimestre e até no primeiro trimestre.”

Disse ainda que uma outra recomendação é que as grávidas avaliem postergar a gestação no período de pico pandêmico, como aconteceu no período da epidemia da Zika no Brasil.

“Caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento para que você possa ter a gravidez mais tranquila. É lógico que a gente não pode falar isso para quem tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode esperar um pouco, o mais indicado é esperar um pouco.”

Na ocasião, anunciou uma portaria que destina R$ 247 milhões para apoiar estados e municípios para implementação de medidas para apoiar gestantes.

O quantitativo pode ser utilizado para hospedagem de gestantes e puérperas que não possuem condições de isolamento domiciliar. Como exemplo citou hotéis e casas de gestantes.

Além do valor ser disponibilizado para reforçar a atuação das equipes de atenção primária para fazer a identificação precoce, monitorar gestantes com suspeita ou com casos confirmados de Covid-19.

Além de possibilitar o encaminhamento de gestantes para o pré-natal odontológico.

O número de mortes maternas por Covid-19 mais do que dobrou nas 13 primeiras semanas de 2021 em relação à média semanal do ano passado. Passou de 10,4 óbitos (449 mortes em 43 semanas de pandemia de 2020) para 22,2 nas primeiras semanas deste ano, com 289 mortes.





