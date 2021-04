ONU vai antecipar envio de 4 milhões de doses de vacina ao Brasil

Organização informou que há possibilidade de se antecipar o envio de outras 4 milhões de doses | Foto: Getty Images/BBC News Brasil

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou na sexta-feira (16) a antecipação do envio ao Brasil de 4 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 ainda neste mês de abril por meio do consórcio Covax Facility, co-liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Há ainda a possibilidade de se antecipar o envio de outras 4 milhões de doses via Covax, informou a ONU, à qual a OMS é vinculada, em comunicado. O anúncio do repasse foi feito em reunião virtual de dirigentes da ONU e da OMS com 22 governadores e 4 vice-governadores do Fórum de Governadores do Brasil nesta sexta.

O programa oferece auxílio especialmente a países em desenvolvimento, permitindo que eles vacinem profissionais de saúde e outros grupos em alto risco, mesmo se seus governos não conseguiram garantir vacinas com os fabricantes.

No caso do Brasil, foram adquiridas 42,5 milhões de doses de vacinas por meio do programa.

O Brasil tem atravessado nas últimas semanas o pior momento da pandemia, com elevados registros de mortes e casos de Covid. O país sofre com o colapso nos sistemas de saúde com falta de leitos de UTI, escassez de medicamentos do chamado kit intubação e a demora na imunização.

Gestores regionais reclamam também da falta de coordenação do governo federal para fazer frente a essa situação e começaram a tomar iniciativas entre eles para se reorganizar.





* Com informações do UOL





Leia Mais:





Governo abre crédito de R$ 2,6 bi para custear UTIs nos estados

Rússia impede acessos de navios estrangeiros a trecho do mar Negro



Prazo para envio de dados sobre gestão de resíduos encerra neste mês