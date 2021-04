Motoristas e cobradores de São Paulo realizam greve nesta terça-feira

Além dos coletivos, profissionais CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) podem cruzar os braços no próximo dia 27 | Foto: Divulgação

Motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista e de Guarulhos (Grande SP) anunciaram paralisação a partir da 0h desta terça-feira, com duração de ao menos 24 horas, reivindicando um posicionamento do governo estadual sobre a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da área que se dizem expostos à doença, já que o transporte público não parou desde o início da pandemia..



Além dos coletivos, profissionais CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) podem cruzar os braços no próximo dia 27, por tempo indeterminado, segundo o sindicato dos ferroviários de São Paulo. A categoria reivindica, além da vacinação, reajuste salarial e participação nos lucros.

No sábado, o governo João Doria (PSDB) enviou um email para as categorias afirmando que trabalhadores do metrô e da CPTM serão vacinados contra a Covid-19 em São Paulo a partir do próximo dia 11 de maio.

Segundo o Sindmotoristas, que representa motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo, a greve, chamada por eles de "lockdown do sistema de transporte", já está definida para a 0h desta terça-feira.

“Já tivemos muita paciência. Foram muitos protocolos, pedidos, reportagens, inclusive na TV, e até agora o poder público segue fazendo vista grossa às condições dos ônibus superlotados", afirmou o presidente do Sindmotoristas, José Valdevan de Jesus Santos.

Plano de imunização

O presidente do Sincoverg (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Guarulhos), Orlando Maurício Júnior, afirmou que os motoristas e trabalhadores da segunda maior cidade de São Paulo também irão aderir à paralisação.

A decisão pela greve só pode mudar, acrescentou o sindicalista, caso o governo estadual anuncie alguma mudança em seu plano de imunização.

“A vacinação é uma necessidade urgente, não só para trabalhadores e trabalhadoras do transporte urbano e metropolitano, como também para garantir a vida dos passageiros e passageiras. Assim como sofremos com infecções e mortes (decorrentes da Covid-19), podemos contaminar muita gente”, afirmou o presidente do Sincoverg.

Segundo os sindicatos de cada categoria, foram registradas 22 mortes e 1.500 contaminações de funcionários do metrô, quase 50 mortes na CPTM, e 167 mortes, além de 2.084 infecções, entre motoristas e cobradores de ônibus na capital.

O Metrô e a CPTM, do governo estadual, além das prefeituras de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), e de Guarulhos, gestão Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), não haviam se posicionado sobre as reivindicações dos sindicatos e sobre medidas a serem tomadas, com relação às paralisações.





* Com informações do Agora São Paulo





Leia Mais:





Que tal ganhar R$ 38 mil para se infectar com o coronavírus?

Primeiro lote de vacinas da Pfizer deverá ser exclusivo para capitais



Em meio a colapso, Nova Delhi decreta lockdown de seis dias