Garoto morre após reação alérgica por suposta picada de escorpião

Um menino, de 4 anos, morreu no último sábado (17) após uma suposta reação alérgica grave em decorrência da picada de um escorpião.

Davi Lucca Ferreira morava na cidade de Pires do Rio, na região sudeste de Goiás, e devido ao agravamento do estado de saúde, foi encaminhado para o Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia, mas não resistiu após sofrer nove paradas cardíacas.

O animal não foi localizado e só o laudo médico poderá confirmar a causa da morte do menino. O corpo passou por exames no Instituto Médico Legal.

Estado se agravou

De acordo com a unidade de saúde de Pires do Rio, onde o menino recebeu o primeiro atendimento, Davi Lucca apresentou uma piora do quadro, "com rebaixamento do nível de consciência e glicemia elevada", chegando a 390.

Por isso, houve a suspeita da picada do escorpião e o soro foi aplicado, mas o estado de saúde da criança se agravou e ela teve quatro paradas cardíacas no local.

A mãe do garoto, Renata Cardoso, contou que o filho passou mal de madrugada e teve dor de cabeça. "Ele me chamou às 2h30 e vomitou muito", relatou.

"Ele vai fazer muita falta, com certeza. O Davi era um menino muito carinhoso, tranquilo", destacou a mãe.

O corpo foi enterrado no cemitério de Pires do Rio.





