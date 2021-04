Homem com dinheiro para apenas um pacote de arroz recebe ajuda de PM

Sensibilizado, o Cabo Jullieder não hesitou em acompanhar Maicon Sabino ao mercado | Foto: Divulgação

Um vendedor de picolé recebeu a ajuda de dois policiais militares que se comoveram com a situação ao perceber que, com o dinheiro ganho no dia, o homem só havia conseguido comprar um pacote de arroz.

A atitude dos PMs de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, viralizou na internet. O vendedor teria pedido a ajuda da PM depois que um cliente que havia comprado um picolé fiado não ter retornado para pagar.

Ele informou aos agentes que precisava do dinheiro pois só havia conseguido comprar um saco de arroz com o dinheiro ganho no dia.

Sensibilizado, o Cabo Jullieder não hesitou em acompanhar Maicon Sabino ao mercado. Ele afirma que, no local, deu liberdade para que o vendedor pegasse tudo que precisava, a conta seria paga por ele.

Maicon foi vendedor de picolé por mais de 8 anos. Ele afirma que já chegou a ganhar R$ 3.500 mil por mês, dinheiro que usava para sustentar a família, mas viu a renda ir embora junto com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Após a repercussão do vídeo, Maicon recebeu uma oferta de emprego como pedreiro e agora tem renda fixa.

