Wilson Lima lamenta morte de Levy Fidelix, presidente do PRTB

Manaus - Na manhã deste sábado, Wilson Lima (PSC) lamentou a morte de Levy Fidelix, presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), anunciada durante a madrugada (24). Em seu perfil no Twitter, o governador do Amazonas elogiou o legado de Fidelix e prestou suas condolências.

"Lamento profundamente o falecimento do fundador e presidente do PRTB, Levy Fidelix. Deixa um legado pautado em sua fé e integridade. Minha solidariedade aos familiares e amigos desse grande líder. Que Deus o receba com glória sem sua morada", escreveu Lima, em um tweet.

A suspeita da morte já ocorria desde a noite de sexta, quando alguns jornais noticiaram o falecimento. No entanto, a confirmação oficial só veio durante a madrugada através de uma postagem no perfil de Levy Fidelix no Twitter. A causa do óbito não foi informada.

Comunicado de Falecimento.



É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem! 🙏🏻 pic.twitter.com/ExdwhGQOOE — Levy Fidelix (@levyfidelix) April 24, 2021

Histórico

Apresentador de televisão, professor universitário e publicitário, Fidelix concorreu à presidência da República nas eleições de 2014, 2010 e 1994. No ano passado, concorreu à prefeitura de São Paulo.

Antes de criar o PRTB, Fidelix participou da fundação do Partido Liberal (PL), em 1986, quando se lançou na carreira política e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo. Depois, migrou para o Partido Trabalhista Renovador (PTR), quando também concorreu a um mandato de deputado federal, no início dos anos 1990.

Uma das bandeiras mais conhecidas de Fidelix como candidato foi a implantação do aerotrem como solução para desaf

Político ficou conhecido por ideia de implantar aerotrem nas cidades brasileiras | Foto: Divulgação/PRTB

ogar o trânsito nas principais capitais brasileiras.

